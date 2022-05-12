Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı

AA - Atakan Çıtlak - Sağlık
 - Güncelleme:
Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, sünnet töreninin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğun tıbbi müdahalesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, sünnet töreninin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğun tıbbi müdahalesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılmış olan bir toplu sünnet organizasyonunda opere edilen toplam 32 çocuğumuzdan, komplikasyon yaşanan çocuklarımızın sayısı 12 olup, hepsinin gerekli tüm tıbbi müdahaleleri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzman hekimlerimiz kontrolünde başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bulut, Valiliğin talimatıyla çocukların tedavi süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

AA / Atakan Çıtlak - Sağlık

Muhammet Bulut, Giresun, Çocuk, Doğum, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title