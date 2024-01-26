Giresun'da Geçen Yıl 114 Bin 972 Hastaya Evde Sağlık Hizmeti Verildi

Giresun'da geçen yıl 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamu hastanelerindeki evde sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verildi.

Yatağa tam bağımlı veya yarı bağımlı hastalara aile ortamında uzman kadro ile evde bakım hizmeti sunulduğu belirtilen açıklamada, "Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya hasta yakınları Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Çağrı Merkezi 444 38 33 numaralı telefonu arayarak müracaat edebilirler." ifadesi kullanıldı.