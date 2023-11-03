Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledildi

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğeri ve böbreklerinin 3 hastaya nakledildiği belirtildi.

Giresun'da, beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbreklerinin 3 hastaya nakledileceği bildirildi.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım tarihinde hastanede yoğun bakımda yatan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın karaciğer ve iki böbreğin bağışlandığı ifa edilerek, "Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen ekip ile operasyon gerçekleşmiş olup, bağışlanan organlar Malatya, Sivas ve Erzurum'a ulaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Başta hasta yakınları olmak üzere süreçte emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan hayatının kutsallığına inanıyor ve bir hayat kurtarmanın hayati önemini biliyoruz. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyor ve nakil bekleyen tüm hastalara acil şifalar diliyoruz."