Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hasta, nakil bekleyen 3 kişiye umut oldu
Sağlık Haberleri
Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın, bağışlamış olduğu organlarının nakil bekleyen 3 hastaya nakledildiği açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışladığı organların 3 hastaya nakledildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Sağlık