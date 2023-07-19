Gilead Türkiye ekibinden Güliz Ergan, Almanya Hepatoloji İş Birimi'nde pazarlama direktörlüğüne getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üretim yatırımları neticesinde Gilead'ın yenilikçi tedavilerini ürettiği 4'üncü üretim ülkesi olan Gilead Türkiye, yetkin insan kaynağı ile bu başarılara imza atıyor.

Gilead Türkiye ekibinden Güliz Ergan, yürüttüğü başarılı çalışmaları neticesinde Almanya Hepatoloji İş Birimi Pazarlama Direktörü olarak görevlendirildi.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde tamamlayan Ergan, Koç Üniversitesi Executive MBA bölümünde yüksek lisansını gerçekleştirdi. Ergan, üniversite eğitimi döneminde eş zamanlı olarak değişim programıyla Viyana Teknik Üniversitesi'nde teknik kimya lisans eğitimi aldı, aynı zamanda proje ekibinde çalıştı. Ergan, ilaç sektöründeki kariyerine Eczacıbaşı-Baxter'de başladı. Buradaki 14 yıllık çalışma sürecinde sırasıyla Eczacıbaşı-Baxter, Baxalta ve Shire ilaç şirketlerinde satış ve pazarlama alanlarında ülke ve bölge sorumluluklarını üstlendi.

2017 yılından beri Gilead Türkiye'de pazarlama ekibinden sorumlu olan Güliz Ergan, mantar enfeksiyonları, hepatit ve HIV alanlarında üstlendiği rollerinde başarılı tanıtımlar ve yenilikçi projeleri hayata geçirdi. 2021'den bu yana Women Gilead'da global yönetim ekibinde profesyonel gelişim stratejisi eş lideri olarak da görev aldı.