Gilead'dan HIV test kiti bağışıyla 'Hayata Pozitif Destek'

Gilead, Türkiye'de anonim teste erişimi desteklemek amacıyla "Hayata Pozitif Destek" HIV test kiti bağış programını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncel araştırmalar, Türkiye'de HIV ile yaşayan bireylerin yalnızca bir bölümünün tanıya erişebildiğini gösteriyor. Bu da HIV testine erişimi hayati derecede önemli kılıyor.

HIV tedavisinde dünyanın ilk tek tablet rejimini geliştirerek enfeksiyonu çaresiz bir hastalık olmaktan çıkarıp, kronik bir sağlık durumuna dönüştürmeyi başaran Gilead, Türkiye'de anonim test imkanlarına erişimin artırılması ve risk altındaki bireylerin tanı öncesi farkındalığına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği "Hayata Pozitif Destek" bağış programını sürdürüyor.

Program kapsamında hali hazırda HIV/AIDS Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri'nde (GDTM) kullanılan testler ile aynı spesifikasyona sahip ücretsiz HIV test kiti bağışında bulunulacak. İlgili kurum ve kuruluşlar bağış talepleri için hayatapozitifdestek@gilead.com adresinden konuyla ilgili iletişime geçebilecekler. Bağış programı kapsamında tüm resmi kurum, dernek, STK, laboratuvar ve üniversiteler tarafından iletilecek bağış talepleri değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi, Sağlık Bakanlığı'nın 2019-2024 yıllarını kapsayan Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı'nda da yer alan özellikle risk altında bulunan bireylere yönelik özel programların geliştirilmesinin ve uygulanmasının enfeksiyonun yayılımının önlenmesinde önemli olduğuna dikkati çekerek, "HIV/AIDS'ten korunma ve bulaş yolları hakkında bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmetinin sunulması, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetinin sunulması, tedavi için doğru merkeze yönlendirme yapılabilmesi ve tedavi devamlılığının sağlanması HIV/AIDS'in kontrolünde önemli noktalardan biridir. Çünkü, erken tanı, uygun tedavi ve tedavinin devamlılığı sayesinde HIV ile yaşayan bireyler bulaştırıcı olmadan uzun süre sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sevgi, Gilead Türkiye desteğiyle IQVIA tarafından yayımlanan "Kovid-19 Dönemi Sonrası HIV Politikaları Raporu"na göre HIV vakaları Türkiye'de son 10 yılda 8 kat artış gösterdiğini hatırlattı. Yapılan bilimsel modellemelerde, Türkiye'deki enfekte birey sayısının, saptanamayan vakalarla birlikte, en az iki kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini belirterek şunları kaydetti:

" Türkiye, tedaviye erişim ve tedavide başarılı ancak, test ve tanıda hedeflerin gerisinde. Ülkemizde anonim test imkanlarına erişimin artırılması ve toplumda HIV farkındalığının yaygınlaştırılması, alınması gereken acil aksiyonlar arasında yer alıyor. Gilead olarak bu sorumluluk bilinci ile risk altındaki bireylerin anonim teste erişim imkanlarını artırmayı hedefliyoruz.

'Hayata Pozitif Destek' bağış programı Sağlık Bakanlığı 2019-2024 Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı'nın üç temel amacı olan HIV/AIDS yeni vaka sayısı ve enfeksiyona bağlı ölümleri azaltmak, HIV/AIDS'e yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemek amaçlarının her birine katkı sağlıyor."