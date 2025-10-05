Haberler

Gıdalarda Taklit ve Tağşiş: 22 Yeni Ürün Listede

Gıdalarda Taklit ve Tağşiş: 22 Yeni Ürün Listede
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda ürünleri listesini güncelleyerek 22 yeni ürünü ekledi. Zeytinyağı, bal, kıyma ve sucuk gibi ürünler dikkat çekiyor.

Listeye 22 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, bal, kıyma ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı kıymada kanatlı eti olduğu belirlendi. Pekmez ürünlerinde de şeker ilavesi tespiti yapıldı. Bir bitkisel ürün markasında ise ballı bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
