Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanları için geçiş süresi uzatıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelikle, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve beyan koşullarına uyum için tanımlanan geçiş süreci bir yıla çıkarıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yayımlanan yönetmelikle, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve beyan koşullarına uyum için tanımlanan geçiş süreci 3 aydan bir yıla çıkarıldı.

TİTCK tarafından hazırlanan "Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, 20 Nisan 2023'te yayımlanan "32169" sayılı yönetmelikteki "sağlık beyanlarının kullanımı"na ilişkin maddeye, "Ürünlerde ilgili kılavuz eklerinde yer almayan sağlık beyanları kullanılamaz" ibaresi eklendi.

Öte yandan, aynı yönetmelikle gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve beyan koşullarına uyuma ilişkin daha önceki yönetmelikte tanımlanan 3 aylık geçiş izni, sektörün talebine istinaden 9 ay uzatılarak bir yıla çıkarıldı.