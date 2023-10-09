Gerede Huzurevi'nde Zehirlenme Şüphesi: 8 Kişi Daha Taburcu Edildi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Huzurevi'nde yaşanan zehirlenme şüphesi sonucu hastaneye kaldırılan 33 huzurevi sakininden 8'i daha tedavi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Böylece hastanede tedavi altında kimse kalmadı. İl Sağlık Müdürlüğü, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 8'i daha taburcu edildi, tedavi altında kimse kalmadı.
İlçede 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi'nde 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine hastanelere kaldırılan 33 kişiden 8'i daha tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.
Böylece hastanede yatan huzurevi sakini kalmadı.
Gerede Esentepe Huzurevi sakinlerinden 33'ü, 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ???????bunlardan 25'i taburcu edilmişti.
Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune alınmıştı.