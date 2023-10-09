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Gerede Huzurevi'nde Zehirlenme Şüphesi: 8 Kişi Daha Taburcu Edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Huzurevi'nde yaşanan zehirlenme şüphesi sonucu hastaneye kaldırılan 33 huzurevi sakininden 8'i daha tedavi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Böylece hastanede tedavi altında kimse kalmadı. İl Sağlık Müdürlüğü, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.