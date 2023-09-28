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Gerede Huzurevi'nde Zehirlenme Şüphesi: 7 Kişi Taburcu Edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Huzurevi'nde yaşanan zehirlenme şüphesi sonucu hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 7'si daha taburcu edildi. 8 kişinin tedavisi ise devam ediyor.