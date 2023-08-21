Genetik Test Yaptırmayanlar Emboli Riski Altında

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, genetik test yaptırmayan bireylerin emboli riski altında olacağını belirterek, trombofili paneli testi ile bunu tespit etmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, genetik test yaptırmayan bireylerin emboli riski altında olacağını belirterek, trombofili paneli testi ile bunu tespit etmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, trombofili, kanın normalden daha fazla pıhtılaşma eğilimi gösterdiği bir durum.

Kalıtsal veya sonradan kazanılmış olabilen trombofilinin kalıtsal olan tipi, aile geçmişi yoluyla aktarılan genetik faktörlerden meydana geliyor.

Genetik nedenler, faktör 5 leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu, protein C eksikliği, protein s eksikliği ve antitrombin eksikliğinden kaynaklanıyor. Edinilmiş trombofili ise damar sertliği, diyabet, obezite, hormonal değişiklikler, kanser türleri ve ilaç kullanımı gibi faktörlerden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ataman Gönel, trombofili olan bireylerde herhangi bir zamanda damar içi kan pıhtılarının oluşma riskinin arttığını belirtti.

Bu pıhtıların damarları tıkayabildiğine ve kan akışını engelleyebildiğine işaret eden Gönel, özellikle derin ven trombozu veya pulmoner emboli gibi ciddi durumlar gelişebildiğini bildirdi.

Kovid-19 salgının bitmesine rağmen pıhtılaşmaya eğilim ve emboli atmasına bağlı hastalıkların sıklığının artış gösterdiğini aktaran Gönel, şunları kaydetti:

"Özellikle kalp krizi vakaları ve inmeye bağlı felç hastaları daha genç yaşlarda görülür hale gelmiştir. Kovid-19'un etkileri hala araştırılmakta olduğu için, neden bazı insanlarda pıhtı atma olaylarının sıklığının arttığı ve bazılarında artmadığı tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat genetik mutasyonu olan ve bunun farkında olmayan bireyler hala artmış emboli risklerinin en muhtemel adaylarıdır. Kimse genetik test yaptırmadan bu mutasyonların kendinde olduğunu bilemeyeceği için bu kişiler normal bireylere göre sürekli emboli riski altında olacaktır. Trombofili paneli testi ile bunu tespit etmek mümkündür. Riskli bireylerde bu testin yaptırılması kan sulandırıcı başlanarak ileride pıhtı atma ihtimalini önlemede fayda sağlayabilir."

Gönel, trombofili tedavisinde kan pıhtılarını önlemek veya tedavi etmek için kan sulandırıcı ilaçların sıklıkla kullanıldığını belirterek, "Bu ilaçlar, pıhtı oluşumunu engelleyerek veya var olan pıhtıların büyümesini ve yayılmasını önleyerek kanın normal akışını sağlamaya yardımcı olurlar. Trombofili durumu olan bireyler için tedavi yaklaşımı genellikle hastanın özel durumuna ve sağlık geçmişine göre şekillenir. Tedavinin amacı, pıhtıların oluşmasını engellemek ve olası komplikasyonları minimize etmektir." ifadelerini kullandı.