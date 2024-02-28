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Genetik Hastalığı Olan Çocuk, Doktorunu Ziyaret Etti

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18 aylıkken genetik bir hastalık olan PFIC-2 ve karaciğer kanseri tanısı konulan Derin Mai Kırcıoğlu, doktoru Prof. Dr. Şükrü Emre'yi ziyaret etti.

Henüz 18 aylıkken genetik bir hastalık olan PFIC-2 ve karaciğer kanseri tanısı konan ve o dönem ABD'de görev yapan Prof. Dr. Şükrü Emre'nin yaptığı operasyonla sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Derin Mai Kırcıoğlu, doktorunu yeni görev yerinde ziyaret etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Zeynep ve Hakan Kırcıoğlu çiftinin tek çocuğu Derin Mai'ye henüz bebekken nadir görülen genetik bir hastalık olan PFIC-2 ve karaciğer kanseri tanısı konuldu.

Ameliyat için 2013 yılının Aralık ayında ABD'ye götürülen Derin Mai, o dönemde Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şükrü Emre tarafından ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

Yıllarca kendisini sağlığına kavuşturan doktoru ailesinden dinleyen Derin, meslek hayatını İEÜ Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi'nde Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Hepatobiliyer Cerrahi Uzmanı olarak sürdüren Prof. Dr. Emre'yi ziyaret etti.

Derin, kendisini hayata bağlayan doktoru için hazırladığı resim ve mesajlarının olduğu "Kahramanım" kartını Prof. Dr. Emre'ye hediye etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Derin Mai, hayatını kurtaran doktor ile tanışmayı çok istediğini, sayesinde sağlığına kavuştuğu için ona bir kart hazırladığını belirtti.

Prof. Dr. Şükrü Emre de ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bunlar bir hekime verilecek en güzel hediyeler. Bunun bir hekimin kalbinde yarattığı güzellikleri açıklamak mümkün değil. Tüm seneler boyunca olan yorgunluğunuz, üzüntüleriniz hepsi güzelliklere, iyiliklere dönüşüyor. Biz hekimlerin ve benim aldığım en güzel hazlar." ifadelerini kullandı.

Anne Zeynep Kırcıoğlu da kızı için karaciğer nakli yapılması gerektiğinin söylendiğini, Prof. Dr. Emre'ye ulaştıklarını, yaptığı ameliyatla kızının sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Kaynak: AA / Sağlık

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