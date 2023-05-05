Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur: Sağlık çalışanlarının mart ayı nöbet ücretleri hala yatırılmadı

MERVE GÜVEN

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Sağlık çalışanlarının mart ayında tuttuğu nöbetlere ait ücretler mayıs ayı gelmesine rağmen hesaplara yatmamıştır. Personel eksikliği nedeniyle fazla mesaiye mecbur bırakılan sağlık çalışanları, daha ne kadar mağdur edilecektir. 15 Nisan'da maaşları ile yatması gereken fazla mesai hak edişlerinin 20 gün geçmesine rağmen yatırılmaması iktidarın sağlık çalışanına bakış açısının da göstergesidir. Yaşanan mağduriyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir" dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık emekçilerinin mart ayı nöbet ücretlerinin hala hesaplarına yatırılmadığını belirterek yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Uğur, şunları dile getirdi:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MART NÖBETLERİNE AİT ÜCRETLER HALA YATIRILMADI"

"Sağlık çalışanlarının mart ayında tuttuğu nöbetlere ait ücretler mayıs ayı gelmesine rağmen hesaplara yatmamıştır. Sağlık çalışanları aldıkları düşük maaşlarla, zorlu ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda olan sağlık çalışanlarının oranı 2019 yılında yüzde 69,6 iken, 2023'te bu oran yüzde 81,1'e yükselmiştir.

"GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ NÖBET ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ HAYATLARINI DAHA DA ZORLAŞTIRMAKTADIR"

Açlık sınırına yaklaşmış maaşlarla geçinemeyen sağlık çalışanları, fazla mesaiye kalarak buradan gelecek ücretlerle aile bütçesini denkleştirmeye çalışmaktadır. Bir yandan düşük maaşlar nedeniyle fazla mesaiye mecbur bırakılan sağlık çalışanları, nöbet ücretleri ödenmeyerek ikinci kez mağdur edilmektedir. Geçim sıkıntısı çeken sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmemesi, zaten zorlukla döndürdükleri aile bütçelerini, döndüremez hale gelmesine neden olmakta, hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır.

"YAŞANAN MAĞDURİYETİN BİR AN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Personel eksikliği nedeniyle fazla mesaiye mecbur bırakılan sağlık çalışanları, daha ne kadar mağdur edilecektir. 15 Nisan da maaşları ile yatması gereken fazla mesai hak edişlerinin 20 gün geçmesine rağmen yatırılmaması iktidarın sağlık çalışanına bakış açısının da göstergesidir. Yaşanan mağduriyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir."