Doç. Dr. Gencer, sağlıkta şiddetin nedeninin 'iletişimsizlik' olduğunu bildirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer, son yıllarda artış gösteren sağlıkta şiddet olaylarının temel nedeninin "iletişimsizlik" olduğunu bildirdi.

Gencer, yaptığı yazılı açıklamada, hayatın her alanında görülebilen her türlü şiddet olayının iletişim eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Sağlıkta şiddette de iletişimsizliğe paralel öfke kontrolünün ortadan kalktığını aktaran Gencer, "Mekansal bağlamda birlikteliğin olduğu, yüz yüze iletişimin kurulduğu hastane gibi ortamlarda hem hasta hem de sağlık çalışanı açısından nezaket, öfke kontrolü ve etkili iletişim kuralları çok büyük öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Gencer, şiddet unsurunu sağlık çalışanları açısından da ele alarak şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet konusunu sağlık çalışanları açısından ele aldığımızda durum vahim. Araştırmalara göre şiddet gören sağlık çalışanlarının yüzde 84'ü sürekli endişe ve tetikte olma durumu içinde yaşıyor maalesef. Medyanın sağlık çalışanlarına ilişkin şiddet haberlerini verme biçimleri, hasta ve yakınlarının beklentilerinin farklılaşması ve birtakım sistemsel sorunlar da şiddeti tetiklemektedir."