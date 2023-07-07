Genç Sağlık Sen Üyeleri Memur Maaşı Zam Oranına Tepki Gösterdi

DİYARBAKIR'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Genç Sağlık Sen üyeleri, memur maaşı zam oranına tepki göstererek cüzdanlarını yere fırlattı.

Genç Sağlık Sen Diyarbakır Şubesi üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak, yaptıkları basın açıklamasıyla memur maaşı zam oranına tepki gösterdi. Şube Başkanı Faysal Yiğit, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı seviyesi olan 33 bin 788 lira olması gerektiğini ifade ederek, İçinde yaşadığımız hayat pahalılığında ve yoksulluk sınırının 33 bin 788 Türk Lirası olduğu ülkemizde memura verilecek olan 22 bin TL kabul edilebilir değildir. Bu göz göre göre memuru yoksulluk sınırın altında ezdirmektir. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması artan pahalılık ve alım gücünün kaybı karşısında memurlara rahat bir nefes aldırmayacağı aşikardır. Talebimiz ilk günkü gibi açık ve net. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesine yani 33 bin 788 TL'ye çıkarılmalıdır. Vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmeli, büyükşehirlerde görev yapan memurlarımıza kira yardımı düzenlemesi derhal hayata geçirilmelidir. 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır. Enflasyon farkı ortaya çıktığı ay itibariyle maaşlara yansıtılmalıdır. Bu taleplerimiz gerçekleşmediği sürece kamuda görev yapan milyonlarca memur rahat bir nefes alamayacak, hak ettikleri refaha erişemeyecektir. Memuru yoksulluğa terk etmeyin. Fazlasını değil hakkımızı istiyoruz. Anayasal hakkımızın gereği olarak, insan onuruna yaraşır mali ve sosyal hakların sağlanmasını istiyoruz dedi.

Sendika üyeleri, açıklamanın ardından cüzdanlarını yere fırlatarak zam oranını protesto etti. (DHA)