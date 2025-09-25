Haberler

Gelibolu'da Şeker Tüketimi Farkındalığı Artırılıyor

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında sağlıklı alışkanları teşvik etmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Kronik Hastalıklar Birimi ekipleri, vatandaşlara şeker tüketiminin azaltılması hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi ekipleri, 19-25 Eylül tarihleri arasında şeker tüketiminin azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahada bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
