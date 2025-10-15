Haberler

Gelibolu'da Birinci Sınıf Öğrencilerine İşitme Taraması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme taraması gerçekleştirildi. Bu çalışma ile öğrencilerin işitme sağlığı kontrol edilerek, olası sorunların erken tespiti amaçlandı.

Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki taramalar kapsamında öğrencilerin işitme sağlığı kontrol edilerek, olası işitme problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi hedeflendi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Okul Müdürü Orhan Keskin, İlçe Sağlık Müdürlüğünün bu çalışması sayesinde öğrencilerin işitmeyle ilgili sorunlarını erken dönemde fark edilebildiğini belirterek, söz konusu çalışmanın öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal gelişimleri açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
