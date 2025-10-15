Gelibolu'da Birinci Sınıf Öğrencilerine İşitme Taraması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme taraması yapıldı.

Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki taramalar kapsamında öğrencilerin işitme sağlığı kontrol edilerek, olası işitme problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi hedeflendi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Okul Müdürü Orhan Keskin, İlçe Sağlık Müdürlüğünün bu çalışması sayesinde öğrencilerin işitmeyle ilgili sorunlarını erken dönemde fark edilebildiğini belirterek, söz konusu çalışmanın öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal gelişimleri açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.