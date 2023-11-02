Geleneksel Çin Tıbbı Reformuyla Çin'in Sağlık Hizmetleri Sektörü Güçleniyor

Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi Başkanı Yu Yanhong, geleneksel Çin tıbbının, sürekli reformlar sayesinde Çin'in sağlık hizmetleri sektöründeki rolünün daha belirgin hale geldiğini söyledi. Aralık 2021'den itibaren kapsamlı geleneksel Çin tıbbı reform tanıtım bölgelerinin kurulmasıyla geleneksel Çin tıbbının, sosyal ve ekonomik kalkınmaya daha fazla katkı vermesinin mümkün hale geldiğini kaydetti.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi Başkanı Yu Yanhong, geleneksel Çin tıbbının, sürekli reformlar sayesinde Çin'in sağlık hizmetleri sektöründeki rolünün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Yu, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Aralık 2021'den itibaren kapsamlı geleneksel Çin tıbbı reform tanıtım bölgelerinin kurulmasıyla geleneksel Çin tıbbının, sosyal ve ekonomik kalkınmaya daha fazla katkı vermesinin mümkün hale geldiğini kaydetti.

Yu, tanıtım bölgelerinin kurulması için belirlenen yedi eyalet düzeyindeki bölgede başlıca alanlarda ve kilit önemdeki konularda çığır açan gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Yu, örnek olarak Shanghai'daki tüm halk sağlığı merkezlerinde geleneksel Çin tıbbı departmanları kurulmasını gösterdi.

Yu, şu anda Çin'deki halk sağlığı merkezlerinin yüzde 99,5'inde ve kasaba ve ilçelerdeki sağlık kliniklerinin yüzde 99,4'ünde geleneksel Çin tıbbı içeren tıbbi hizmetler verilebildiğini söyledi.

İdarenin birinci basamaktaki geleneksel Çin tıbbı hizmetlerine ilişkin yönetmeliğini geliştireceğini belirten Yu, bu hizmetlere erişimin daha da arttırılacağını ifade etti.