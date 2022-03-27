ANTALYA (İHA) - Geleceğin doktor adayları köylerde kapı kapı dolaşarak sağlık taraması yapıyor

Hocaları öncülük etti eczaneler ve medical firmaları destek verdi, yola koyuldular

Uzak köylerde ev ev dolaşan 23 Tıp Fakültesi öğrencisi hem muayene hem bilgilendirme yapıyorlar

Kan testi, tansiyon ölçümü, göz muayenesi yapıp köylüleri bilgilendiriyorlar

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Antalya'nın Serik ilçesinde gönüllü sağlık taraması yaptı. Öğrenciler, hocalarının da destekleriyle gönüllü olarak medikal ve eczanelerden aldıkları malzemelerle, kapı kapı dolaşıp ölçümler ile vatandaşlara sağlıklı yaşam için bilgilendirmede bulundu.

23 kişiden oluşan tıp fakültesi öğrencileri gönüllü olarak Serik ilçesine bağlı Eskiyörük mahallesinde yaşayan mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı sağlık taramasında; kan şekeri, tansiyon ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

"Köylerde sağlık imkanının yetersiz olduğu bölgelere gidiyorlar"

Sağlık imkanının yetersiz olduğu bölgelere giderek kapı kapı dolaşarak sağlık ölçümlerini gerçekleştirmek istedikleri için bir araya geldiklerini belirten Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi dönem 3 öğrencisi ve aynı zamanda Türk tıp öğrenci birliğinde proje gelişimler kolu direktörü olan Umut Ayyıldız, "Bu projemizde çeşitli beldelerimizde, köylerde sağlık imkanınlarımıza uzak bölgelere giderek kapı kapı dolaşarak sağlık ölçümlerini gerçekleştirmek istedik. Bunun içinde hep beraber nasıl yapabiliriz diye düşündük. Önce okulumuza gittik, hocalarımızın desteğiyle medikallerden, eczanelerden malzeme toplayarak yola koyulduk. Belediyemiz de otobüs verdi. Hepimiz buraya gönüllü geldik, 23 öğrenciyiz. Tansiyon, kan, şeker, boy, kilo ölçümleri ve göz muayenesi yapıyoruz. Portatif olarak kurabileceğimiz tüm malzemeleri getirdik. Köy halkı beklediğimizden çok daha heyecanlı ve ilgili çıktı. Sabahtan beri standımıza yoğun bir şekilde gelen bir sürü kişi var. Bu şekilde bizim açımızdan da iyi oluyor. İleri süreçte yaşlı insanlarla iletişimimizi geliştiriyoruz hem de onlar açısından da sağlık açısından güzel oluyor" diye konuştu.

"Yerinde güvenilir testler yapıyoruz"

Mesleğe atılmadan önce proje ile yerinde yaptıkları sağlık taramasının hem bilgilendirici hem de eğitimleri açısından katkı sağladığını belirten Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencisi Yağmur Tuzak, "Burada gelip, sağlık imkanları az olan kişilere yerinde güvenilir testler yapıyoruz. Biz buradaki ölçümleri daha çok bizim için de bilgi olsun diye topluyoruz. Buradaki insanlara test sonuçlarını yüksek, düşük diye bilgilendiriyoruz. Kötüyse daha kötüye gitmesin diye onları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz de tıp fakültesi öğrencisi olduğumuz için mesleğe atılmadan önce böyle gelip yerinde görmek bizim açımızdan hem bilgilendirici hem de eğitimimizi kuvvetlendirici oldu. Onların bizi sıcak bir şekilde karşılaması mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Katılım gayet iyi"

Seradaki işlerin yoğunluğuna rağmen vatandaşların sağlık taramasına katılımının iyi olduğunu belirten Eskiyörük Mahallesi Muhtarı Ramis Güzel, "Köyümüze sağlık taraması için geldiler. Daha önce da köyümüze sağlık taraması için geldiler fakat böyle değildi. Yaşlıların evlerine kadar gidiyorlar, bakıyorlar. Beni bir doktor aradı, "Ağırlar mısın" diye. Ben de ne demek ağırlarım dedim. O şekilde başlangıcımız oldu sağlık muayenesi için. Gayet güzel bir şekilde vatandaşın memnun olacağı şekilde sabahtan beri insanlar gelip gidiyor. Bu kadar seranın yoğunluğu içerisinde katılım gayet iyi. Çünkü önce sağlık" dedi.

"Buraya kadar gelip ilgilendiler"

Mahalle sakinlerinden olan 73 yaşındaki Cemal Kurnaz ise "Tansiyonuma, boyuma kiloma baktılar, gözlerimi kontrol ettiler. Pek sağlıklı değiliz şu durumda. Yaptıkları uyarılara da elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz. Hepsine çok teşekkür ederim buraya kadar gelip ilgilendikleri için" ifadelerini kullandı.