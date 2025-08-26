Geçmişten Geleceğe Dönüşüm: Sürdürülebilirlik ve Sanat Etkinliği

GÜVEN Hastanesi ile Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularına dikkat çekmek amacıyla 'Geçmişten Geleceğe Dönüşüm: Sanatla, Tarihle, Bilinçle' başlıklı etkinlik düzenledi.

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Denk ve sanatçı Deniz Sağdıç ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte uzmanlar, tüketim kültürü, sürdürülebilir yaşam ve sanatın dönüştürücü gücü üzerine görüşlerini paylaştı.

Prof. Dr. Erdem Denk, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca bireysel değil, toplumsal sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekerek "Sürdürülebilir ekonomi, geri dönüşüm ve sıfır atık kavramlarını artık daha farklı boyutlarıyla ele almak zorundayız. Dünya yaşanmaz hale gelmeye başladı ve bundan hepimiz sorumluyuz. Bireysel önlemler çok değerli, ancak esas sorumluluk üreticilerde. Üretim süreçlerinde alınacak tedbirler, tüketim çılgınlığının önlenmesi ve dayanıklı, yeniden kullanılabilir ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor. İnsanlar tüketerek değil, üreterek mutlu olabilecekleri yeni yaşam düzenleri kurmalı. Bu etkinlik, bu yönde farkındalık yaratması açısından son derece önemli. Ayrıca hastaneler doğumdan ölüme kadar hayatın merkezinde yer almaktadır. Sağlık kurumlarının sürdürülebilir çözümler konusunda öncü olması büyük anlam taşımaktadır" dedi.

Sanatçı Deniz Sağdıç ise, sürdürülebilir sanatın gücünü vurgulayarak "Bu hastanede olmak ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmak, insanlığın nereden nereye geldiğini hatırlamak benim için ayrı bir keyifti. Burada anlatılanlar, her bir nesnenin ne kadar kıymetli olduğunu ve doğru kullanıldığında nelere hizmet edebileceğini göstermeye imkan tanıyor. Sürdürülebilir bir yaşam mümkün. Güven Hastanesi'nin bu vizyona sahip olması ve bu yaklaşımı aktarması çok kıymetli" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürbüz, konuşmalarından dolayı Deniz Sağdıç ve Prof. Dr. Erdem Denk'e günün anısına plaket takdim etti.