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Geçici Acil Müdahale Üniteleri Kuruldu

Geçici Acil Müdahale Üniteleri Kuruldu

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, su baskını meydana gelen hastanelerde geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, sağlık hizmetlerinde aksama olmaması için önlemler alındığını belirtti.

'GEÇİCİ ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİ KURULDU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, su baskını meydana gelen hastanelerde geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri Devlet Hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Sağlık

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