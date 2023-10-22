Gece de Uçuş Yapabilen Ambulans Uçaklarla Hasta Sevki Sağlanıyor

Diyarbakır'da gece nöbet geçiren ve durumu kritik olan bir çocuk, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi. Ambulans uçaklar, gece de uçuş yapabilme özelliği sayesinde 24 saat hizmet verebiliyor. Bu yıl ambulans uçaklarla toplamda 1297 yurt içi ve 117 yurt dışı hasta nakli gerçekleşti.

DİYARBAKIR'da gece nöbet geçiren ve durumu kritik olan Avşin Yekcan Tan (6), 4 saat içinde ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi. Helikopterlerin aksine gece de uçuş yapabilen, bu özelliği ile 24 saat hizmet verebilen ambulans uçakta görevli Dr. Ömer Faruk Coşkun, "Hastayı monitörize ederek de yaşamsal faaliyetlerini takip ettik. Kontrollü bir şekilde sabaha kalmadan hastanın naklini sağladık" dedi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gün doğumu ve gün batımı arasında kullanılan ambulans helikopterlerin aksine gece de hizmet veren ambulans uçaklar ile 24 saat hasta sevki sağlanıyor. Ankara ve İstanbul'da konuşlu bulunan biri 4, diğeri 2 sedyeli 2 ambulans uçakla hem yurt içi hem yurt dışında acil hastalara hizmet veriliyor. Ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken tüm tıbbi donanıma sahip ambulans uçaklarda, 1'i doktor toplam 3 sağlık görevlisi bulunuyor. Ambulans uçaklar ile bu yıl 19 Ekim'e kadar 1297 yurt içi, 117 de yurt dışı hasta nakli gerçekleşti.

DİYARBAKIR'DAN ANKARA SEVK EDİLDİ

Cuma günü gece yarısı Diyarbakır'da nöbet geçiren 'Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı' bulunan Avşin Yekcan Tan'ın sevki de ambulans uçakla sağlandı. Aynı zamanda şeker ve epilepsi hastası olan Tan, kriz geçirince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Tan'ın, daha önce tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki doktoru ile iletişime geçildi. Görüşmelerin ardından Tan'ın sevkine karar verildi. Tan için saat 01.00'de Ankara'dan havalanan ambulans uçak, 1 saatte Diyarbakır'a ulaştı. Tan, gerekli kontrollerin ardından uçağa nakledildi. Tan, toplamda 4 saat süren uçuş operasyonun ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

'ÖNCE HASTANIN YAŞAMSAL DEĞERLERİNE BAKIYORUZ'

Uçakta görevli Dr. Ömer Faruk Coşkun, 1,5 saatlik hazırlık sürecinin ardından Avşin Yekcan Tan için Ankara'dan yola çıktıklarını söyleyerek, "Havaalanına indiğimizde öncelikle hastayı kara ambulansında görüyoruz. Hastanın yaşamsal değerlerine bakıyoruz ve 'Uçmasına engel bir durum var mı' diye bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer engel bir durum yoksa, uçmaya elverişli durumdaysa, hastayı ambulans uçağımıza alıyoruz. Hastamız genetik geçişli bir hastalığa sahip. Bunun yanında diyabeti ve epilepsi hastalığı da var. Akşam saatlerinde bir nöbet geçirmesi, kullandığı ilaçlar olmasına rağmen nöbetin yarım saatten uzun sürmesi üzerine hastaneye başvuruyorlar. Bu hastalarda metabolizmadaki bozukluklar ve aminoasit birikmesinden dolayı belli organlarda hasar olabiliyor. Bu hasarlardan birisi de beyin hasarı. Hastanın hastanede başlanan tedavisine uçakta devam ettik. Şekeri çok yükselmiş. Şekerini düşürmüşler biz de dengelemek için şekerli sıvı verdik. Hastayı monitörize ederek de yaşamsal faaliyetlerini takip ettik. Kontrollü bir şekilde sabaha kalmadan hastanın naklini sağladık" diye konuştu.

'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Anne Leyla Tan da oğlunun gece Ankara'ya sevki yapıldığı için Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2 ambulans uçağın dışında 13 de ambulans helikopter bulunuyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Malatya, Van, Diyarbakır'da hizmet veren ambulans helikopterler ile bu yıl toplam 2 bin 239 hastanın sevki sağlandı.