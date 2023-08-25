Gebze'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda oturan 5 kişilik aile, yemekten sonra rahatsızlandı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden aile üyelerinin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Sokak'ta bulunan bir apartmanda oturan 5 kişilik aile, yemeğin ardından rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan Züleyha ve Vedat Matur ile çocukları Yusuf Diyar, Zerrin ve Muhammet Salih'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.