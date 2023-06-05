Gebelik öncesi alınması gereken önlemler ve deprem bölgelerindeki anne adaylarına tavsiyeler

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, hamilelik öncesi bazı vitamin ve minerallerin alınmasının, zararlı alışkanlıkların bırakılmasının, şekerden uzak durulmasının ve egzersiz yapılmasının sağlıklı bir gebelik geçirilmesini sağlayacağı gibi gebe kalmayı da kolaylaştıran faktörler olduğunu söyledi.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, hamilelik öncesi bazı vitamin ve minerallerin alınmasının, zararlı alışkanlıkların bırakılmasının, şekerden uzak durulmasının ve egzersiz yapılmasının sağlıklı bir gebelik geçirilmesini sağlayacağı gibi gebe kalmayı da kolaylaştıran faktörler olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir gebelik süreci için yapılması gerekenler hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ünlü, birçok zehirli madde, plastik atık, bazı balıklarda civa kalıntıları bulunması gibi çeşitli faktörlerden dolayı kadınların gebeliğe önceden hazırlanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ünlü, gebeliğe karar vermeden önce sigara, alkol kullanımı gibi bebeğe zarar verecek, gebe kalmayı zorlaştıracak maddelerin bırakılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bazı vitaminler, folik asit ve kalsiyum gibi takviyeler alınmalı. Bugün ortaya çıkan sonuçlardan biri de omega 3 ve omega 9 takviyelerinin çok yararlı olduğudur. Gazlı içeceklerin terk edilmesi, şeker alımının kısıtlanması çok önemli. Tabii ki egzersiz ve yürüyüşle ter atmak. Terlemeyle çok iyi toksin atıyoruz. İmkan varsa saunaya girmek. Bunlar da vücudu birtakım zehirlerden arındırarak gebeliğe daha kolay geçmeyi sağlayacaktır."

Ünlü, bu önlemlerin gebelikten ne kadar süre önce uygulamaya başlanması gerektiğinin gebe adayının yaşına ve başka birçok özelliğe bağlı olduğunu kaydetti.

Genç, 20'li yaşlarındaki kadınlarda bu hazırlığın çok uzun süreç gerektirmeyeceğini belirten Ünlü, "Ama 30'larında, 30'ların ortalarındaki bir kadında bizim buna mutlaka birkaç ay önceden başlamamız gerekiyor. Bir nevi kampa girip, önce kendi vücudunu birçok takviyeyle mikro besinlerle hazırlaması ve ondan sonra da gebe kalması önemli. Bu önlemler, sadece sağlıklı bir gebelik başlangıcını değil, gebe kalmayı da kolaylaştıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Gebe kalmayı zorlaştıran önemli faktörlerden birinin obezite olduğuna dikkati çeken Ünlü, aşırı kilolu olan, vücut kitle endeksi 23, 25 veya bunun üzerindeki kadınlara kilo vermesini önerdiklerini anlattı.

Deprem bölgelerindeki anne adayları rutin kontrollerini ihmal etmemeli

Prof. Dr. Cihat Ünlü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan kadınlara ve anne adaylarına da hem hijyen koşullarının nasıl sağlanacağı hem de gebelikte sağlıklı bir süreç geçirilmesi adına tavsiyelerde bulundu.

Deprem bölgesinde doğurganlık çağında birçok kadın bulunduğunu aktaran Ünlü, bu kişilerin öncelikle hijyen ortamlarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Ünlü, yaz aylarında salgın hastalık gibi başka problemlerin de görülebileceğini dile getirerek, "O nedenle aşılanma gerçekten çok önemli. Hepatit B aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Hepatit A aşısı çok önemli olabilir. Gebelikteki 'Tdap' dediğimiz aşıyı öneriyoruz. Tabii ki sağlıklı, hijyenik bir yaşam ortamı ve takviyeler. Belki onların biraz daha fazla bu takviyelere ihtiyacı olacaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ünlü, artık bu bölgelerde hastanelerin de canlanmaya başladığını, yeni hastaneler kurulduğunu dile getirerek, deprem bölgelerindeki anne adaylarının düzenli olarak kontrollerini yaptırmalarını önerdi.