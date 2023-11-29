Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme götüren uçak Kayseri'den havalandı (2)

UÇAK MISIR'A ULAŞTI

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan, Türkiye saati ile 08.00'da Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na indi.

Uçakta bulunan yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme, Gazzeli sivillerin tedavisinde kullanılmak üzere uçaktan indirildi. Uçak, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Filistinli 22 hasta ve 15 refakatçisini alarak Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de tedavi edilecek hastaların arasında 5 aylık bir bebek de bulunuyor.

'ÇOCUK AĞIRLIKLI BİR HASTA GRUBU GELECEK'

Yaralıların Türkiye'ye nakli ve Gazze'de kurulacak olan sahra hastanelerinin koordinasyonu için Mısır'da bulunan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz da, El Ariş Havalimanı'nda yaralıların durumu ve sahra hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Yorulmaz, kurulacak sahra hastaneleri için incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, hastanelerin eksiklikleri için Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını bildirdi. Bugün Mısır'a inen uçakla 22 hastayı Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını belirten Yorulmaz, "Bu hasta gurubu, çocuk bir ağırlıklı hasta gurubu. Hastalarımız ambulanslarda bekliyor. Uçakla ilgili işlemler bittikten sonra bir an önce hastalarımızı Türkiye'ye yollayacağız. Hastaların içerisinde kollarında ve bacaklarında kırık olan bir de kız bebeği var. Annesiyle birlikte onu da götüreceğiz. Tabii bu hastaların durumlarını Türkiye'deki sağlık ekipleri baştan sona değerlendirecek" dedi.

Hastaların kanser ve travma ağırlıklı olduğunu vurgulayan Yorulmaz, Türkiye'de gerçekleştirilecek tedavileri için de gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

GAZZELİ HASTALAR, ANKARA'DA TEDAVİYE ALINACAK

Türkiye'den Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeli ulaştırmak için Mısır'a inen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı, Gazzeli yaralı ve refakatçileri Türkiye'ye ulaştırmak üzere Mısır'dan havalandı. Çoğunluğu çocuklardan oluşan 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Havalimanı'na inecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da havalimanına gelip, Gazzeli hasta ve yaralıları karşılayacak. Uçaktaki hasta ve yaralılar, Türkiye'ye getirildikten sonra uygun hastanelerde tedaviye alınacak. Mısır'dan Türkiye'ye gelen uçakta, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yaralanan 7 aylık kız çocuğu Hala Ashraf da bulunuyor. Uçakta bulunan 7 sağlık personeli, yol boyunca hastaların sağlık durumunu kontrol edecek.