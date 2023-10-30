Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Bombalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk- Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Gazze'de Türkiye tarafından yapılan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin dün saat 23.00'te bombalandığını söyledi. Bakan Koca muhtemel saldırı nedeniyle hastanenin boşaltıldığını ve can kaybı yaşanmadığını belirtirken yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık. Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.

Hastanenin şehirdeki tek kanser hastanesi olduğunu belirten Koca, "Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze'deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor'" ifadelerine yer verdi.

"Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar"

Sağlık çalışanlarının kaygı içerisinde olduğunu belirten Koca, "İnsanlık kaygı içinde. Türkiye'nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA