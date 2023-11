Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç teslimatı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortak yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç teslimatının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 34'üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan süren saldırıları Gazze Şeridi'nde insani krize neden olurken, hastanelerdeki tıbbi malzeme sıkıntısı krizi daha da büyütüyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortak yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki en büyük tıbbi kompleks ve hastane olan Şifa Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç teslimatının ulaştığı belirtildi. Yardımların Gazze Şeridi'ndeki büyük ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak olduğu kaydedilen açıklamada, daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, doktorların yaralı ve hastaları koridorlarda, yerde ve açık havada tedavi etmeye çalıştıkları belirtilerek, "İlaçlar ve anestezik maddeler tükenirken hastalar büyük acı çekiyor" denildi.

Hastanedeki koşulların korkunç olduğu aktarılan açıklamada, her yatağa iki hasta düştüğü, yaralı sayısının ise her geçen saat arttığı belirtilerek, yerinden edilmiş on binlerce insanın hastanenin otopark ve bahçesine sığındığı ifade edildi. Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kuruluşlarına acil yakıt ulaştırılması çağrısı da yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana hastaneye ikinci kez tıbbi malzeme ve ilaç yardımı ulaştırılmış oldu. - GAZZE