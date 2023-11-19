Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ndeki Prematüre Bebekler Sevk Edildi

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebek, güneydeki Emirates Hastanesi'ne sevk edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastanelere düzenlediği saldırılar ve tacizler artarak devam ediyor. İsrail güçlerinin dün Şifa Hastanesi'nin 'derhal' boşaltılmasını istemesi üzerine bugün hastanede tedavi gören prematüre bebekler başka bir hastaneye sevk edildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işbirliği ile 31 prematüre bebeğin ambulanslarla hastaneden alındığı belirtildi. Kızılay ambulansları ile taşınan bebekler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Şehri'nde bulunan Emirates Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. - GAZZE