Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Operasyonları Kısıtlamak Zorunda Kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Kudüs Hastanesi yakıt sıkıntısı yaşayarak cerrahi bölümü, emar ve tıbbi röntgen bölümlerini kapatmak zorunda kaldı. Hastanenin oksijen üretim tesisi de kapatıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle operasyonlarının çoğunu kısıtlamak zorunda kaldı. Hastanenin cerrahi bölümü, emar, tıbbi röntgen bölümleri ve oksijen üretim tesisi kapatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, bölgedeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle operasyonlarına askıya almak zorunda kalıyor. Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ciddi yakıt eksikliği nedeniyle operasyonların çoğunun kısıtlanmak zorunda kalındığı ifade edilerek, "Hastanenin ana jeneratörü kapatıldı. Şu anda hastaneye yalnızca daha küçük bir jeneratör güç sağlıyor" denildi.

Hastanenin cerrahi bölümünün kapatıldığı, emar (MR) ve tıbbi röntgen bölümlerinde işlemlerin durdurulduğu aktarılan açıklamada, hastanenin oksijen üretim tesisinin kapatıldığı ve oksijenin tüplerden tedarik edileceği ifade edildi.

Hastaneye sığınanlara günde 2 saat elektrik verilecek

Hastaneye sığınan yaklaşık 14 binden fazla Filistinliye 17.00'dan sonra günde sadece 2 saat elektrik verileceği aktarılan açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin bu sayede yemek pişirme ve telefon şarj etme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasının amaçlandığı belirtildi.

"Filistin Kızılayı'nın Gazze Şeridi'nden özellikle kuzeydeki valiliklerden yakıt alması imkansız hale geldi"

Geçtiğimiz haftalarda yakıt stoklarının tükeneceği konusunda defalarca uyarıda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermeyi reddetmeye devam ediyor. Yaklaşık bir hafta önce Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki benzin istasyonlarından sınırlı miktarda yakıt temin edebildi. Ancak artık Filistin Kızılayı'nın Gazze Şeridi'nden özellikle kuzeydeki valiliklerden yakıt alması imkansız hale geldi" denildi.

Hem hastalar hem de sağlık ekipleri için yakıt, tıbbi malzeme, ilaç, su ve yiyecek temin edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, hastanede süt ve bebek maması kıtlığı yaşandığı belirtildi.

"Hastanenin komşu bölgelerle bağlantısı üç gündür kesilmiş durumda"

Ekmek stoklarının iki gün önce bittiği aktarılan açıklamada, "Hastanenin yakınındaki çoğu ev, altyapı ve hastaneye giden yolların bombalanması ve tahrip edilmesi nedeniyle hastanenin komşu bölgelerle bağlantısı 3 gündür kesilmiş durumda" denildi. - GAZZE