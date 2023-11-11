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Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak

Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını açıkladı. Bu durumda 500 hasta ve yaralı sağlık hizmetlerinden mahrum kalacak, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedebileceği belirtildi.