Gazze Şeridi'nde 2025'te doğum oranı yüzde 11 azaldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in ağır saldırıları ve katliamları altında geçen 2025 yılında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 50 bin canlı doğumun kaydedildiğini, bunun savaş öncesi döneme kıyasla yüzde 11'lik bir düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2025 yılı boyunca yalnızca yaklaşık 50 bin canlı doğum kaydedildi. Bu oran, savaş öncesindeki doğum oranlarına kıyasla yaklaşık yüzde 11'lik bir azalmaya işaret ediyor." dedi.

Doğum sayısındaki düşüşün, savaş ve buna bağlı sağlık ve yaşam koşullarındaki kötüleşmeden kaynaklandığını vurgulayan Burş, özellikle aralıksız bombardıman, kuşatma ve sağlık sisteminin tahrip edilmesinin bu tabloyu derinleştirdiğini dile getirdi.

Güvensiz doğumlar ve artan riskler

Burş, "Gazze'deki sağlık sistemi, 2025 yılı boyunca 4 bin 900 düşük doğum ağırlıklı bebek vakası kaydedildi ve bu sayı savaş öncesi döneme göre yüzde 60'tan fazla artışı gösteriyor." dedi.

Aynı yıl 4 bin 100 erken doğum vakası kaydedildiğini aktaran Burş, bu durumun annelerin içinde bulunduğu ağır psikolojik ve fiziksel şartlar ile temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılmalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail medyasında paylaşılan doğum rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Burş, bu tür açıklamaların "soykırımı inkar eden sahte bir anlatıyı pazarlamayı amaçladığına" dikkati çekti.

Burş, "Suçların değerlendirilmesi yalnızca dünyaya gelen çocukların sayısıyla yapılamaz. Güvensiz koşullarda doğmak zorunda bırakılanlar, yaşamı tehdit altında dünyaya gelenler ve hayata tutunamadan hayatını kaybedenler de bu tablonun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Anne karnında ölümler arttı

İsrail'in çocukları doğrudan hedef almaya devam ettiğini belirten Burş, buna anne karnındaki bebeklerin de dahil olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarının aralıksız sürdüğü 2025'te anne karnında 616 bebeğin hayatını kaybettiğini dile getiren Burş, bu sayının savaş öncesi dönemde kaydedilen oranların iki katı olduğunu vurguladı.

Burş, ayrıca 457 yenidoğanın doğumdan hemen sonra hayatını kaybettiğini, bu sayının da yüzde 50 artış gösterdiğini ve sağlık hizmetlerindeki çöküşün artışta belirleyici rol oynadığının altını çizdi.

Uluslararası raporlar da doğruluyor

15 Ocak'ta ABD ve İsrail merkezli iki insan hakları kuruluşu tarafından yayımlanan ayrı raporlarda da, İsrail'in Gazze'de kadınların ve yenidoğanların sağlığına sistematik zarar verdiği belirtilmişti.

ABD'de ve İsrail'de faaliyet gösteren "Physicians for Human Rights" kuruluşları, savaşın anne ve bebek ölümlerinde ciddi artışa, yüksek riskli doğumların yaygınlaşmasına ve kadınlara yönelik sağlık hizmetlerinin sistematik biçimde tahrip edilmesine yol açtığını kayda geçirmişti.

Ateşkes Sonrası İhlaller

Burş, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin yüzde 60'ının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu ateşkes sürecinde gerçekleştirdiği 1450 ihlalde sırasındaki saldırılarda 524 Filistinli hayatını kaybetti, 1360 kişi de yaralandı.

Burş ayrıca, ayrıntılı bilgi vermeden "İsrail'in Gazze'de şehitlerin organlarını, özellikle böbreklerini çaldığına dair ağır ihlaller de kaydedildi." dedi.