Gazze'den Türkiye'ye hasta tahliyesi devam ediyor

UÇAK, ETİMESGUT ASKERİ HAVALİMANI'NA İNDİ

Gazzeli 23 hasta ve yaralıyla, beraberindeki 21 refakatçisini Mısır'dan Türkiye'ye getiren 222'nci Filo'ya bağlı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi. Uçağın inmesinin ardından, 23 hasta ve yaralıyla beraberindeki 21 refakatçisi, gerekli kontrollerinin yapılmasının arından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulanslara bindirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hastaların ambulanslara bindirilmesini takip ederek durumları hakkında bilgi aldı. Ambulanslara bindirilen hasta ve yaralılar, tedavilerinin yapılacağı Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bakan Koca, hasta ve yaralıların sevkinin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, bugün Ankara'ya gelen uçakla beraber 4'üncü tahliyenin yapıldığını hatırlatarak, bugüne kadar toplamda 114 hasta ile 86 refakatçinin Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi. Bugün tahliye edilen 23 hastanın 4'ünün onkoloji hastası olduğunu dile getiren Koca, "Hasta grubu, ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerden oluşuyor. En küçüğü de 7 aylık bebeğimiz. Bu hastalarımızı Etlik Şehir Hastanemize almış olup, tedavilerini planlamış olacağız" dedi.

'TAHLİYELER DEVAM EDECEK'

Koca, Gazze'de kurulacak sahra hastaneleriyle ilgili, "Dün, Mısır'da olan sağlık ekibimiz Gazze'de yerinde inceleme yaptı. 3 bölge tespit edilmişti, bu bölgelerin yerinde fizibilitesi yapılmış oldu. Önümüzdeki birkaç günde hastaneleri nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız. Hastaneler, Gazze'nin içerisinde olacak. Biz, Refah Sınır Kapısı'na yakın, güvenli olduğunu düşündüğümüz bölgede planlıyoruz. Mısır, İsrail ve Türkiye'den oluşan bir koordinasyon ekibi yakın iletişim halinde. Güvenli bölge olmasını önemsiyoruz. Hastaları, erken dönemde yerinde, Gazze'de tedavi etmek istiyoruz. Koordinasyon ekimiz çalışmalara devam ediyor. Bu tahliyeler önümüzdeki günlerde de devam edecek" diye konuştu.