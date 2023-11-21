Gazze'den Türkiye'ye getirilen 61 hasta ve 49 refakatçin 26'sı refakatçileriyle birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi. Türkiye'nin Gazze'deki hastalara ve vatandaşlara yönelik yardımları devam ediyor.

Gazze'den getirilen hastaların 26'sı Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi

ANKARA - Gazze'den Türkiye'ye getirilen 61 hasta ve 49 refakatçin 26'sı refakatçileriyle birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye'nin Gazze'deki hastalara ve vatandaşlara yönelik yardımları devam ediyor. Bu çerçevede 61 Gazzeli hasta ve 49 refakatçisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait 10 sağlık personelinin bulunduğu A400M uçağıyla Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalanarak Ankara'daki Etimesgut Askeri Havalimanı'na getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen hastalarla konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslara konulan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesi'ne ve Etlik Şehir j-Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaların tahliyesi 3 saat sürdü

Gazze'deki hastaları tahliye etmek için Milli Savunma Bakanlığı tarafından A400M uçağı 10 kişilik sağlık personeliyle hazır hale getirildi. Uçak, Kayseri'den havalanarak El Ariş Havalimanı'na ulaştı. Mısır Refah Kapısı'ndan geçirilerek El Ariş Havalimanı'na getirilen 61 Gazzeli hasta ve 49 refakatçi Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçakla Türkiye yerel saatiyle 13.30'da havalanarak 15.30'da Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Hastalar, hazır bekletilen ambulanslar tarafından tedavilerine başlanmak üzere hastanelere sevk edildi.

Gazze'den 88 hasta getirildi

Geçtiğimiz günlerde de Gazze'den Türkiye'ye 27 hasta ve 13 refakatçi getirilmişti. Böylelikle Türkiye'ye getirilen Gazzeli hasta sayısı 88 oldu.