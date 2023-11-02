Gazze'deki yerinden edilmiş çocuklara psikolojik destek sağlanıyor

ÇEKİM TARİHİ: 31 Ekim 2023

1. ANONS (Arapça): OSAMA FAYYAD, Kadın Programları Merkezi Al-Hara Kütüphanesi Müdürü

ANONS (Arapça): OSAMA FAYYAD, Kadın Programları Merkezi Al-Hara Kütüphanesi Müdürü:

"Ben Osama Fayyad, Kadın Programları Merkezi'ndeki Al-Hara Kütüphanesi'nin müdürüyüm.

Bölgedeki çocukların psikolojik sıkıntılarını hafifletmek için etkinlikler düzenlemeye başladık. Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilip Deyr el-Belah kampına gelen kişilere yardım etmek için buradayız. Denize yakın bir bölgede bulunan bu kamp da şu anda donanma gemileri tarafından bombalanıyor.

Bu çocuklar birçok ruhsal hastalıktan muzdarip. Kamptaki yerinden edilmiş çocuklarla çalışmak için UNICEF Acil Durum Projesi ile işbirliği yapıyoruz. Her gün okullara giderek çocuklar üzerindeki psikolojik baskıyı hafifletmek için onlarla bazı etkinlikler yapıyoruz. Çocukların korunması ve rahatlatılması için herkesi göreve çağırıyoruz.

Her okulda çocukların psikolojik ızdırabını hafifletecek güvenli alanlar oluşturulmasını umuyoruz. Bunu tüm okullarda gerçekleştirmeye uğraşıyoruz. Okullara giderek çocuklar için hem eğlenceli hem de psikolojik açıdan destekleyici etkinlikler düzenliyoruz.

Bu bölge sürekli bombalandığı için burada istisnai bir durum söz konusu. Özellikle savaş uçakları ve savaş gemilerinin gece bombardımanları nedeniyle yaşadıkları baskıdan kurtulmaları için çocuklar ve aileleriyle birlikte bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu çocuklar daimi psikolojik çöküntülere açık haldeler."

"Benim adım Solafa Fayyad. 11 yaşındayım. Deyr el-Belah'ta yaşıyorum. Buradaki herkes gibi ben de yerinden edilmiş biriyim. Yine de psikolojik sıkıntılarımızdan kurtulmak için Tamer Vakfı ve UNICEF'in faaliyetlerine katılıyoruz. Artık kendimizi daha iyi hissediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)