Gazze'deki yerinden edilenlerin sağlık durumu endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen en az 1,7 milyon kişinin, bulaşıcı hastalıkların önemli ölçüde yayılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

GAZZE, 26 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen en az 1,7 milyon kişinin, bulaşıcı hastalıkların önemli ölçüde yayılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

BM kurumu yaptığı son açıklamasında, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin ülke içinde yerinden edildiğini ve yaklaşık 896.000 yerinden edilmiş kişinin bölgenin orta ve güney kesimlerindeki 99 tesiste ikamet ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, BM barınaklarındaki aşırı kalabalık ve kötü sağlık koşulları nedeniyle ishal, akut solunum yolu enfeksiyonları ve deri iltihabı gibi hastalıklarla bit salgını gibi hijyenle ilgili bazı sağlık durumlarında kayda değer artışlar yaşanıyor.

Açıklamada ayrıca, güneydeki barınaklarda sınırlı yer olması nedeniyle, yerlerinden edilmiş yetişkin erkekler ile yaşça büyük oğlan çocuklarının çoğunun dışarıda, okul bahçeleri veya sığınakların dış duvarlarının yakınındaki sokaklarda kalmak zorunda kaldıkları bildirildi.