Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Prematüre Bebeklerin Ölüm Tehlikesi

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde 120'den fazla prematüre bebeğin yakıt sıkıntısı nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde 120'den fazla prematüre bebeğin yakıt sıkıntısı nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail'in 19 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikine izin vermemesi, insani krizi giderek derinleştiriyor. Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde elektrikle çalışan kuvözlerde bulunan 120'den fazla prematüre bebeğin yakıt sıkıntısı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Şifa Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Samer Lubbad, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası sonucu temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle çocuk bakım bölümü çok kritik bir durumda" ifadelerini kullandı.

Dr. Lubbad, hastanede yakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşandığını, bunun da solunum cihazlarının birden fazla kez durmasına yol açtığını ve bebeklerin sağlığının tehlikede olduğunu vurguladı. Ayrıca prematüre bebeklere yönelik özel ilaçlara erişim sağlanamadığını söyleyen Lubbad, bu durumun da gerçek bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. - GAZZE