Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde 39 bebeğin ölüm tehlikesi

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh, tüm operasyonların durduğu Şifa Hastanesi'nde kuvözde bulunan 39 bebeğin ölümle karşıya karşıya kaldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'de etrafını tamamen kuşattığı ve yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh hastaneden Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu, tüm dünyayı, tüm jeneratörlerin kapalı, tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğu konusunda uyardığımız bir an. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimiz, o bebekler ölümle mücadele ediyor. Hiç kimse hastane yerleşkesinin etrafında hareket edemiyor, keskin nişancılar her yere konuşlandırılmış durumda, ayrıca dronlar hareket eden herhangi birini hedef alıp öldürüyor. Birkaç dakika önce hastane personelinden biri keskin nişancı tarafından boynundan vuruldu, felç oldu ve şimdi ölmek üzere. Hastanenin bir kısmı bombalandı ve binanın bir kısmı alev aldı. Yangının tüm yerleşkeyi sarmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakım ünitesine havan topu isabet etti"

Bakan Yardımcısı Alreesh, "Birkaç aile hastaneden ayrılmaya çalıştı ama hedef alındılar, şimdi hastanenin dışında ölü yatıyorlar. Onlara ulaşamıyoruz. Tamamen mahsur kaldık, dış dünyadan koptuk ve hepsinden önemlisi tüm tıbbi kaynaktan mahrum kaldık. Ölüleri bile gömecek durumda değiliz. Hastane çevresinden şiddetli silah sesleri duyulurken, birkaç dakika önce yoğun bakım ünitesine havan topu isabet etti. Her yerde kan var, temizleyemiyoruz bile. Geçmişte İsrail'in ölüm makinesi öldürüyordu ve bu televizyon ekranlarına da yansıyordu. Şimdi aynı cinayeti işliyorlar ama kimse dinlemiyor, kimse izlemiyor, bütün dünya seyirci kalıyor. Telefonumun şarjı kaldığı kadar konuşuyoruz, ondan sonra susacağız" ifadelerini kullandı. - GAZZE