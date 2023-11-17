Gazze'deki savaşta kan bağışı ihtiyacı arttı

Gazze'deki savaş sırasında Nasır Tıp Kompleksi'nde normalden daha fazla kan tüketildi. İsrail'in saldırıları sonucu hastaneye çok sayıda yaralı geldi ve sürekli kan bağışına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi Laboratuvar Bölümü Direktörü Dr. Sofiya Zurub, Gazze'deki savaş sırasında hastanenin normalde bir yıl boyunca ihtiyaç duyduğundan daha fazla ünite kan tüketildiğini söyledi.

Zurub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeyi haftalardır "barbarca" bombalaması sonucu hastaneye çok sayıda yaralı geldiğini ve sürekli kan bağışına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Filistinli doktor, "İsrail'in saldırıları sırasında tüketilen kan miktarı yaklaşık 2 bin 500 üniteydi ve bu miktar normal günlerde bir yıl boyunca tüketilmedi, dolayısıyla sürekli kan bağışına ihtiyacımız var." dedi.

Bağış için yeterli kan torbası stoğu olmamasından büyük endişe duyduklarını ifade eden Zurub, ayrıca yakıt bulunamaması sonucu elektrik kesintisi yaşanması durumunda mevcut tüm kan ünitelerini yok etmek zorunda kalmaktan korktuklarını dile getirdi.

Zurub, "Yakıtın bitmesi nedeniyle elektriklerin tamamen kesilmesi durumunda, eksi 80 derecede saklanan yaklaşık 3 bin ünite donmuş plazmanın yanı sıra yaklaşık 500 ünite kanı da imha edeceğiz." dedi.

Doktor Zurub, yerinden edilenlerin barındığı okullara gittiklerinde ya da sosyal medya üzerinden kan ünitesi talebinde bulunduklarında gençlerin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini söyledi.