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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında elektrik kesintisi nedeniyle geçişlerin acilen açılmasını talep etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail bombardımanında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması talebinde bulundu. Ayrıca acil ilaç ihtiyaçlarının da karşılanması çağrısında bulundu.