Gazze'deki Kanser Hastalarının Hayatı Tehlikede

Gazze Onkoloji Merkezi Genel Müdürü Subhi Skaik, ilaç eksikliğinin Gazze Şeridi'ndeki 9,000'den fazla kanser hastasının hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Kanser hastalarının teşhis ve tedavi olanaklarının yetersizliği nedeniyle muzdarip olduklarını belirten Skaik, uluslararası toplumu ve ilgili makamları Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarının hayatlarını kurtarmak için acilen müdahale etmeye çağırdı.

GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Onkoloji Merkezi Genel Müdürü Subhi Skaik, ilaç eksikliğinin Gazze Şeridi'ndeki 9,000'den fazla kanser hastasının hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Skaik Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları, kanser hastalarının sayısının artmasıyla birlikte teşhis ve tedavi olanaklarının yetersizliğinden muzdarip" dedi.

Skaik, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak tümör oranının yüksekliğine dikkat çekti. Gazze Şeridi'nde kanser görülme sıklığı 2021 yılında 100.000 kişide 91,3'e ulaştı. Bu oranın 2040 yılına kadar iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Mevcut kanserden ölüm oranı ise yüzde 12,5.

Yetkili ayrıca Gazze'deki hastaların teşhis için radyoterapi ve nükleer tıbba erişimlerinin olmadığını söyledi.

İsrail'in seyahat kısıtlamaları nedeniyle hastalar Batı Şeria ya da Doğu Kudüs'te hayatlarını kurtaracak tedavilere de erişemiyor.

Sağlık yetkilisi uluslararası toplumu ve ilgili makamları Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarının hayatlarını kurtarmak için konuya acilen müdahale etmeye çağırdı.

Kıyı bölgesinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) bölgenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından 2007 yılından bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.