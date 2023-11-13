Gazze'deki hastaneler saldırı altında

Gazze'deki hastaneler İsrail saldırılarına maruz kalırken, tahliyeler askıya alındı ve sıkıntılar yaşanıyor. El Şifa Hastanesi saldırı altında ve tıbbi hizmet verilemiyor. BM Kalkınma Programı'na ait genel merkez de İsrail'in hava saldırısına uğradı.

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Kasım 2023

1. ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Ramallah'taki Xinhua muhabiri

2. ANONS 2 (İngilizce): WANG ZHUOLUN, Kudüs'teki Xinhua muhabiri

3. ANONS 3 (İngilizce): YAO BİNG, Kahire'deki Xinhua muhabiri

ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Ramallah'taki Xinhua muhabiri:

" Gazze'nin kuzeyinden yaralıların naklinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm tahliyelerin Cuma günü askıya alınmasının ardından, Refah sınır kapısı bugün (Pazar günü) yabancı uyrukluların tahliyesi ve ağır yaralı Filistinlilerin Mısır hastanelerine nakli için yeniden açıldı.

El Şifa Hastanesi halen İsrail tankları ve savaş uçaklarının saldırısı altında. Hastane yönetimi, hastanedeki hastalara bile hiçbir tıbbi hizmet verilemediğini duyururken, Dünya Sağlık Örgütü de hastane personeliyle irtibatlarının kesildiğini açıkladı."

ANONS 2 (İngilizce): WANG ZHUOLUN, Kudüs'teki Xinhua muhabiri:

"İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, bölgenin en büyük hastanesi de dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistinlilerin hastanenin kuşatma altında olduğu yönündeki iddialarını yalanlarken, İsrail ordusunun sahada Hamas'a karşı başarı elde etmeye devam ettiğini ileri sürüyor. Lübnan sınırına yapılan güdümlü tanksavar füze saldırısını ise Pazar günü Lübnanlı Hizbullah örgütü üstlendi. Olayda, elektrik hatlarını onarmakta olan elektrik şirketi çalışanı birkaç İsrailli vurulmuştu. İsrail ordusu buna karşılık savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı."

ANONS 3 (İngilizce): YAO BİNG, Kahire'deki Xinhua muhabiri:

"Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, Gazze'deki genel merkezinin Cumartesi gecesi İsrail'in hava saldırısına uğradığını ve merkeze sığınan Filistinli mülteciler arasında can kayıpları meydana geldiğini duyurdu.

BM ajansı Cumartesi günü geç saatlerde internet sitesinde yayımladığı yazılı açıklamada, genel merkez binasına sığınan kişilerin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından derin endişe duyduğunu ifade etti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah/Kudüs/Kahire'den bildiriyor. (XHTV)