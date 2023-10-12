Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, İsrail'in yoğun saldırısı altında kalan Gazze'deki hastanelerin 'elektriksiz morga dönüşme' riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, İsrail'in yoğun saldırısı altında kalan Gazze'deki hastanelerin "elektriksiz morga dönüşme" riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Carboni, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgede tırmanan şiddetin "nefret uyandırıcı" boyuta ulaştığını belirterek, taraflara sivillerin acılarını azaltma çağrısında bulundu.

Gazze'nin yaşadığı elektrik sıkıntısının hastaneleri de etkilediğine işaret eden Carboni, "Kuvözdeki yeni doğan bebekler ve oksijen cihazına bağımlı yaşlı hastalar risk altında kalıyor. Böbrek diyalizleri durdu ve röntgen çekilemiyor. Gazze'deki hastaneler elektriksiz morga dönüşme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ailelerin temiz suya ulaşım sorunu yaşadığını da vurgulayan Carboni, "Hiçbir ebeveyn susamış çocuğuna kirli su vermeye zorlanmak istemez." ifadesine yer verdi.

Carboni, İsrailli ailelerin de sevdiklerinin rehin alınmasından endişe ettiğini kaydederek, rehin almanın uluslararası insancıl hukuka göre yasak olduğunu ve alıkonulan herkesin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Bu konudaki çalışmalar kapsamında Hamas ve İsrailli yetkililerle temas kurduklarını aktaran Carboni, "Tarafsız bir aracı olarak insani ziyaretler gerçekleştirmeye, rehineler ile aile üyeleri arasındaki iletişimi ve herhangi bir nihai tahliyeyi kolaylaştırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.