Gazze'deki hastaların tedavisi için Türkiye ve Mısır işbirliği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'deki kanser hastası çocukların tedavisi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere Refah Sınır Kapısı'ndan ilk etapta Mısır'ın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş Hastanelerine nakledilecek. Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz. Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler. İkinci etapta ise durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak, üç ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur" dedi. - ANKARA