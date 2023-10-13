Gazze'deki El Şifa Hastanesi Felakete Sürükleniyor

El Şifa Hastanesi Gazze'nin ana hastanesidir ve tam kapasiteyle çalışırken elektrik kesintisi nedeniyle tüm hizmetlerin durma riskiyle karşı karşıya. Yoğun bombardıman sonucu yüzlerce ağır yaralı hastanenin koridorlarını dolduruyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle çalışamayacak duruma gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

El Şifa Hastanesi Gazze’nin ana hastanesidir ve tam kapasiteyle çalışır.

Cesetler hastanenin dışında yerde duruyor. Morgun buzdolapları hepsine yetmediği için koridorlar ve avlular yüzlerce cesetle dolu.

İçeride, personel yedek jeneratörlerin çalışmaması halinde tüm hizmetlerin yakında duraklayabileceğini bilerek yoğun bir baskı altında çalışırken yüzlerce ağır yaralı koridorları dolduruyor. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var.

Bu ciddi bir felakete yol açabilir.

Yoğun acı ve şoktan çığlıklar atarak hastaneye getirilen küçük kız, kendisini tedavi etmeleri ve acısını dindirmeleri için doktorlara sesleniyor.

Evi İsrail güçleri tarafından bombalanmış ve bazı akrabaları ölmüş.

Ancak doktorlar zamana karşı yarışıyor ve en ağır yaralılara öncelik veriyor.

Bir kadın, Gazze'nin yoğun nüfuslu bir mahallesini hedef alan şiddetli İsrail bombardımanında ölen bazı akrabalarının cenazelerinin yanında oturuyor. Hayatta kalan aile üyeleri birer birer geliyor.

"Biz uyuyorduk ve onlar da herkesinki gibi evimizi bombaladılar" diyor.

“Uyurken evimize saldırdılar. (Binamızda) hiç savaşçı yoktu. Bina sivillerle dolu, 120 kişi yaşıyor.”

Sedyedeki bir başka kadın ise şöyle diyor: “Ameliyatımı ertelediler, başkalarının daha öncelikli olduğunu söylediler… biraz bekleyebilirsiniz. Ne yapabilirim? Burada çok sayıda yaralı var.”

Sedyede yatan bir kadını anlatan başka bir kadınla konuşuyoruz: “Enkazın altından çıkardılar ama kızını bulamadılar. Umarım onu bulurlar."

Hastane müdürü Dr. Muhammad Abu Salmia, BBC'ye, El Şifa'nın faaliyetlerini durdurmaya zorlanmasının doğuracağı sonuçları anlatıyor:

"Hastane elektrik olmadan çalışamaz. Yoğun bakım, yeni doğan ve diğer servislerde 120'den fazla kişi entübe ediliyor; [eğer bu gerçekleşirse] hastanedeki tüm bölümler ve servisler çökecek ve artık hastaları tedavi edemeyeceğiz.”

Bu haberi hazırlarken, BBC ekibi olarak biz, yaralananlar ve ölenler arasında düzinelerce komşumuzun, akrabamızın ve arkadaşımızın da olduğunu öğrenince şok olduk.

Bu kadar yakınımıza gelen haberin şokunu atlatırken çalışmayı bırakmalıyız.

Kameraman Mahmud el-Ajrami, bir arkadaşının ciddi yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve arkadaşının akrabalarının çoğunun öldüğünü öğrendiğinde mahvoluyor ve gözlerinden yaşlar akıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle yakında çalışamayacak durumda olma riskinin bilincinde olarak büyük bir baskı altında çalıştığını söylüyor.