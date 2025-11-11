Haberler

Gazze'deki Çocuklar Tedavi İçin Yurt Dışına Çıktı Bekliyor

Güncelleme:
Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde 5 bin 800 çocuk tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından bile sağlık hizmetleri yetersiz kalırken, hastalar hayati tehlikelerle karşı karşıya.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde onlarca çocuk, ateşkese varılmış olsa da hala tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen bombardımanların durması dışında Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletecek önemli bir değişim yaşanmadı.

Savaş devam ederken sınır kapıları kapalı olduğu için dışarı çıkıp tedavi olamayan Filistinlilerin ateşkesle birlikte yeşeren umutları da soldu.

Nasır Hastanesinin pediatri bölümünde çeşitli hastalıklarla pençeleşen onlarca çocuk umutsuz bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. Doktorlar, bu hastaların dışarı çıkışının engellenmesinin hayatlarını tehlikeye attığını ifade ediyor.

Sevk bekleyen 5 bin 800'ü çocuk 18 bin hasta var

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, 2 yıl süren soykırımda sağlık sistemi çöktüğü için radyoloji ve laboratuvar testlerinin ve bazen ameliyatların yapılamadığını, ilaçların da yetersiz olduğunu, bu yüzden tedavi için yurt dışına çıkacak hastalarda bir yığılma olduğunu kaydetti.

Ferra, "18 bin sevk bekleyen kişi içinde 5 bin 800 çocuktan bahsediyoruz. Dışarıya sevk yapılamadığı için tedavi bekleyen bu kişiler peş peşe hayatını kaybediyor." dedi.

Hastalık pençesinde bitmek bilmeyen bekleyiş

Hastanede tedavi gören çocuklardan Cudi Hannun (8), yaklaşık 10 aydır Gazze dışına çıkmayı bekliyor.

Bağışıklık yetmezliği ve akciğer sorunu yaşayan minik Cudi'nin annesi Muna Hannun bir kızını daha aynı hastalıktan kaybettiğini ifade etti. Çaresiz anne, kızının vücudundaki yaralardan ve ilaç eksikliğinden ötürü tüm gece uyumadığını kaydetti.

Akciğer hastası Yara el-Gule (4) de aynı makus talihi yaşıyor.

Güneye göç ettiklerini ve orada bir okula sığındıklarını, okula yönelik saldırıda Yara'nın ciğerlerinin zarar gördüğünü söyleyen anne Sacide el-Gule, kızının pek çok kez yoğun bakıma alındığını ve sürekli oksijen desteğine ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Kağıt üzerinde kalan sevkler

Minik Yara'nın annesi,sözlerine şöyle devam etti:

"Burada onun hastalığını teşhis edecek ekipman yok. Pek çok hastalıktan şüpheleniliyor ama kesin bir teşhis yok. Doktorlar, bağışıklık yetmezliği, kan gazı yüksekliği, akciğer fibrozu ve akut zatürreden şüpheleniyor.

Ciğerlerinden biyopsi yapılması gerekiyor ama Gazze'de bu imkan yok. 9 ay önce dışarıya çıkış için sevk yazıldı ama bu sanki kağıt üstünde kalmış bir sevk."

Çaresiz anne, Gazze'deki birçok hastanın bu şekilde sevk beklediğini, çocukların çoğunun öldüğünü ve kendisinin de aynı şeyi yaşamaktan korktuğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Sağlık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
