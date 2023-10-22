Gazze'deki bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısının devam ettiğini ve kuvözde bulunan 100'den fazla bebeğin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısının devam ettiğini ve kuvözde bulunan 100'den fazla bebeğin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgeye uyguladığı tam abluka nedeniyle başlayan yakıt sıkıntısı sonucu hastaneler durma noktasına geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısı nedeniyle kuvözde bulunan 100'den fazla bebeğin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF Sözcüsü Jonathan Crickx yaptığı açıklamada, şu anda Gazze Şeridi'nde kuvözde bulunan 120 yeni doğan bebeğin olduğunu belirterek, bu bebeklerden 70'inin mekanik ventilasyona bağlı olduğunu aktardı. Crickx, "Bu noktada son derece endişeliyiz" dedi.

BM Nüfus Fonu'na göre, Gazze'de her gün yaklaşık 160 kadın doğum yapıyor ve 2,3 milyon nüfuslu bölgede 50 bin hamile kadının olduğu tahmin ediliyor.

İsrail akaryakıt taşıyan tırların Gazze'ye geçtiğini yalanladı

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi'ne gönderilen yardım tırlarından oluşan konvoylar dün ve bugün kısıtlı şekilde Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçti. Bugün sınırdan geçen 17 tırlık konvoyda 6 tırın akaryakıt taşıdığı ifade edilirken, İsrail tarafı ise akaryakıt taşıyan kamyonların Gazze Şeridi'ne geçmediğini aktardı. - GAZZE