Gazze'deki Al-Amal Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi: Doktorlar Telefon Işıklarıyla Muayene Ediyor

Gazze'nin kuzeyinde elektriği olmayan Al-Amal hastanesinde doktorlar, hastaları telefon ışıklarıyla muayene ve tedavi ediyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, hastanede yaşanan elektrik kesintisine rağmen sağlık personelinin geleneksel yöntemlerle hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde elektriği olmayan Al-Amal hastanesinde doktorlar, hastaları telefon ışıklarıyla muayene ve tedavi ediyor.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Al-Amal Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintisine rağmen sağlık personelimiz geleneksel yöntemlerle de olsa sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor" denildi. Görüntülerde, doktorların hastaları cep telefonlarının ışığı yardımıyla muayene ettiği görüldü.