Gazze'de yiyecek almaya giden 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti diğeri yaşam mücadelesi veriyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 3 kardeş yiyecek almaya gitti, ikisi bunun bedelini canıyla ödedi, biri ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Deyr el-Belah'ta yaşayan Hatim ve İman Nuri çiftinin 5 çocuğundan 3'ü kuzenleriyle birlikte 10 Temmuz günü evlerinin yakınındaki ABD merkezli yardım kuruluşundan (Project HOPE) yiyecek almaya gitti. Ömer (8), Emir (4) ve kuzenleri Semer saldırıda hayatını kaybederken, Sirac (2,5) başından ve gözünden ağır yaralandı. Sirac'ın gözüne isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle gözünün alınma ihtimali bulunuyor.

Şu an Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Sirac, hastanedeki tıbbi imkanlar yetersiz olduğu için ölüm-kalım mücadelesi veriyor. Anne ve babası ise çocuklarının hayatta kalması için dışarı çıkması gerektiğini söylüyor ve vicdan sahiplerine sesleniyor.

2 oğlunu kaybeden anne üçüncüyü kaybetmekten korkuyor

3 kardeş ve kuzenleri, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle canlarının çektiği abur cubur gıdalara ulaşmak için evlerinin yakındaki kurumun yolunu tuttu ancak 5 dakika sonra saldırıya uğradı. Saldırının akabinde bölgeye ambulans gelmediği için çocuklar hayvanların çektiği binekle hastaneye nakledildi.

Anne İman, Ömer'in hastaneye geldiğinde hala nefes aldığını ancak kan ünitesi gelene kadar çok kan kaybettiğini ve öldüğünü, Emir ve Semer'in yaşamını yitirdiğini, Sirac'ın ise gözünün dışarı çıktığını kaydetti.

İki evladının ardından üçüncüsünü kaybetmek istemeyen Filistinli anne, "İki oğlumu kaybettim ama Sirac'ın tedavi olup yaşamasını istiyorum. Onu tekrar kollarımın arasına almayı umut ediyorum. Sirac'a bir şey olursa kahrımdan ölürüm, yaşayamam." ifadelerini kullandı.

Anne İman, saldırıların bitmesi, çocukların güven içinde yaşaması temennisinde bulundu.

Oğlum sen yeter ki iyi ol, ben sana gözlerimi bile veririm"

Acılı baba Hatim Nuri de yoğun bakımdaki oğlunun yürek parçalayan haline bakarak feryat etti.

Sirac'ın şarapnel isabet eden gözlerine ve ölü gibi yatan bedenine bakarak ağlayan çaresiz baba, şöyle içini döktü:

"Ben sana gözlerimi veririm oğlum yeter ki iyi ol. Canımı veririm yeter ki 'baba' de, 'para istiyorum' de. Para da veririm bütün ömrümü de. Ne istersen sana vermeye hazırım oğlum, gözümü iste onu vereyim, canımı iste onu da vereyim. Ben bu hayatta göreceğimi gördüm oğlum ama sen yaşamalı ve görmelisin."

Hastanedeki tomografi cihazı bozuk olduğu için çekim yapılamadığını ve oğlunun tedavi edilemediğini kaydeden baba, elleri kolları bağlı bir şekilde sadece bekledikleri için isyan etti ve vicdan sahiplerine oğlunun dışarıda tedavi olması için yardım çağrısında bulundu.