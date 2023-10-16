Gazze'de salgın hastalık endişesi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklarla Mücadele Müdürü Rami el-Abadile, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sakinlerinin kullandığı suların kirlilik oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarından önce suların arıtıldığını hatırlatan Abadile, şöyle devam etti:

"Elektriklerin kesik olması sebebiyle kuyulardan elde edilen sular kirli olarak dağıtılıyor. Bir haftadan beri suların kirli olarak kullanılması nedeniyle barınma merkezlerindeki çocuklarda ishal vakaları artmaya başladı."

İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların beraberinde getirdiği zorunlu göç dalgası nedeniyle Gazzelilerin kişisel temizliklerini yapamadığını ve buna bağlı olarak da çeşitli cilt hastalıklarının görüldüğünü aktaran Abadile, Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 2 bin tonu aşan çöplerin de birikmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Abadile, çöplerin toplanamaması ve temiz suya erişim sorununa bağlı olarak gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde kolera ve benzeri tehlikeli salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini vurgulayarak devam eden saldırılardan dolayı çocukların aşı takvimlerinin de sekteye uğradığını kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.