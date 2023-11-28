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Gazze'de Sahra Hastanesi Fizibilite Çalışmaları Başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapan teknik heyetin görüntülerini paylaştı. Hastanenin kısa süre içinde sağlık hizmeti vermeye başlaması planlanıyor.

Sahra Hastanesi için gönderilen teknik heyet, Gazze'ye ulaştı (2)

GAZZE'DE KURULACAK SAHRA HASTANESİ'NİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapan teknik heyetin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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